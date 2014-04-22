фокус по всему кадру [как?]

 Зарегистрируйтесь! 

 Вы сможете:  

размещать фотографии в Галерее, комментировать фотографии, общаться в форумах, обсуждать фототехнику

Зарегистрироваться
ФорумыФотогалереяБарахолкаСообществаОбсуждение фототехникиФотоклассики
Интернет-магазин Foto.ru
МАГАЗИН
Клуб Foto.ru - клуб фотографов, клуб для фотографов
 
Помогите выбрать! Цифровые компактные фотоаппараты Цифровые беззеркальные камеры со сменной оптикой Цифровые зеркальные фотоаппараты Фотоаксессуары Общие вопросы фотографии Цифровая обработка изображений Калибровка мониторов и принтеров Фотопечать Фототехника среднего и большого форматов Пленочная фототехника 35 мм. и принадлежности Студийная съемка и оборудование Стробистское оборудование и съемка Сделай сам Свадебная фотография Репортажная фотография ФотоОхота
 
Август Зандер
Александр Родченко
Альфред Стиглиц
Андре Кертеш
Анри Картье-Брессон
Ансел Адамс
Аркадий Шайхет
Борис Игнатович
Василий Сокорнов
Дмитрий Бальтерманц
Евгений Халдей
Иван Шагин
Карл Булла
Максим Дмитриев
Ричард Аведон
Роберт Капа
Роберт Мэпплторп
Хельмут Ньютон
Эжен Атже
 
Последние поступления
Выбор ХудСовета
Выбор ЧКФР
Поиск авторов
Банк фотомоделей
Галерея кланов
Архивное фото
 
Цифровые зеркальные фотокамеры
Цифровые компактные фотокамеры
Пленочные зеркальные фотокамеры
Пленочные компактные фотокамеры
Фототехника среднего формата
Объективы с переменным фокусным расстоянием
Объективы с постоянным фокусным расстоянием
Специальные и макро-объективы
Творческие объективы
Телеконвертеры для объективов
Фотовспышки
Сканеры для пленки
Видеокамеры
Измерительное (фотометрическое) оборудование
Студийное оборудование
Телескопы и принадлежности
Бинокли и зрительные трубы
Микроскопы и видеоокуляры
Пленка
Фотопринтеры
Дальномерные камеры
Фотокамеры моментальной печати
Планшеты и калибраторы
Фото- и видеоаксессуары
Экшн-камеры
Штативы
Книги по фотографии
 
Наши фото - обсуждаем
Фототехника Sigma
Зеркальные фотокамеры Sony Alpha
TAMRON party
Клуб любителей оптики Carl Zeiss
Фототехника Leica
Компактные системные камеры Samsung NX
Sony NEX
Фототехника FujiFilm
Лоу-фай, пикториализм и ломография
Панорамная фотография
Ненужные нужности
Фототехника Canon. We Can!
Фототехника Nikon: камеры, оптика, аксессуары
Креативная площадка
Клуб Пентаксистов
Русский пейзаж и архитектура
Дальномерные камеры, аксессуары, техника съёмки
Клуб зуйкофилов
ФотоЯсли
Форум 
"Художник — это человек, который пишет то, что можно продать. А хороший художник — это человек, который продает то, что пишет". (Pablo Picasso)

фокус по всему кадру [как?]

Зарегистрируйтесь!
Вы сможете:
  • добавлять новые темы в форумах
  • участвовать в их обсуждении
  • вступать в сообщества
только если Вы зарегистрированыЗарегистрироваться
Добавить новое сообщение 
Форум:
Cообщества
Поиск:   
Найдено: 30 сообщенийПоказаны: с 1 по 20 
Показать:
Стр.: 1 2 »»
Alex Blade
автор темы
сообщений: 170
в Клубе: 2530 дней
Кишинев
WWW 		22.04.2014 11:28:26  |  фокус по всему кадру [как?]  
иногда необходимо чтобы разноудаленные предметы были в фокусе.
Например в комнате 2 человека, один на растоянии 2 метра, другой 4м от фотографа.
как в мануальном режиме на кроп кэнон решается такая задача ?

я пока только ужимаю диафрагму но это не всегда применимо и не всегда помогает.

Alexander46
сообщений: 20335
в Клубе: 3553 дня
Курск 		22.04.2014 11:38:07  |  Re[Alex Blade]:  
Вариантов, собственно, не особо много: зажать диафрагму, взять объектив с небольшим ФР, сделать 2 (или более) снимка с фокусом на каждом объекте и склеить их в редакторе.

NoNaMe
сообщений: 2039
в Клубе: 5741 день
moskow 		22.04.2014 11:45:24  |  Re[Alex Blade]:  

Alex Blade писал(а):
иногда необходимо чтобы разноудаленные предметы были в фокусе.
Например в комнате 2 человека, один на растоянии 2 метра, другой 4м от фотографа.
как в мануальном режиме на кроп кэнон решается такая задача ?

я пока только ужимаю диафрагму но это не всегда применимо и не всегда помогает.


Вам нужен tilt-shift обьектив в самом простом случае

mauvais ton
сообщений: 8069
фотографий: 45
в Клубе: 4098 дней
[banned] 		22.04.2014 12:50:22  |  Re[Alex Blade]:  

Alex Blade писал(а):
иногда необходимо чтобы разноудаленные предметы были в фокусе.
Например в комнате 2 человека, один на растоянии 2 метра, другой 4м от фотографа.
как в мануальном режиме на кроп кэнон решается такая задача ?

я пока только ужимаю диафрагму но это не всегда применимо и не всегда помогает.


Начните с фокуса на бесконечности (или гиперфокал на крайняк).
www.prometej-photo.ru

mauvais ton
сообщений: 8069
фотографий: 45
в Клубе: 4098 дней
[banned] 		22.04.2014 12:55:19  |  Re[NoNaMe]:  

NoNaMe писал(а):
Вам нужен tilt-shift обьектив в самом простом случае


Тилтшифтом можно увеличитть ГРИП в пейзаже потому, что объект этот лежит в плоскости, перпендикулярной плоскости РИП, если оптическая ось направлена на горизонт. Когда речь о двух вертикальных объектах, стоящих на разных расстояниях, то тилтшифт только ухудшит дело. Разве что требуется вместить ноги одного и голову другого.....
www.prometej-photo.ru

RFT
сообщений: 6968
возраст: 51 год
в Клубе: 5261 день
Москва
WWW 		22.04.2014 12:56:29  |  Re[mauvais ton]:  
Шок
Исправлено RFT 22.04.2014 12:58:35

Danin_Yaroslav
сообщений: 20
фотографий: 15
возраст: 30 лет
в Клубе: 2509 дней
Санкт-Петербург 		22.04.2014 13:09:24  |  Re[Alex Blade]:  
Самый простой вариант делать 2 фото с разным фокусом, а потом склеивать. Если привыкли быстро вручную менять точки фокусировки, то проблем не будет никаких.

фоторулюбитель
сообщений: 10607
фотографий: 40
в Клубе: 3640 дней
WWW 		22.04.2014 13:17:15  |  Re[Alex Blade]:  
http://zimfor.ru/simulyator-fotoapparata.html
мой фотоальбом http://kireng.narod.ru/index.html

mbа
сообщений: 1903
в Клубе: 2761 день
словно ниоткуда 		22.04.2014 13:36:04  |  Re[Alex Blade]:  

Alex Blade писал(а):
иногда необходимо чтобы разноудаленные предметы были в фокусе.
Например в комнате 2 человека, один на растоянии 2 метра, другой 4м от фотографа.
как в мануальном режиме на кроп кэнон решается такая задача ?

я пока только ужимаю диафрагму но это не всегда применимо и не всегда помогает.



всю жизнь всё резко в кадре у меня, ну еслитолько не смаз или ошибка автофокуса

думал, чтобы объекты на переднем плане размытыми были (как у классиков), надо фикс светосильный покупать

а оно видиш как оказывается eek

NoNaMe
сообщений: 2039
в Клубе: 5741 день
moskow 		22.04.2014 13:37:43  |  Re[mauvais ton]:  

mauvais ton писал(а):
Тилтшифтом можно увеличитть ГРИП в пейзаже потому, что объект этот лежит в плоскости, перпендикулярной плоскости РИП, если оптическая ось направлена на горизонт. Когда речь о двух вертикальных объектах, стоящих на разных расстояниях, то тилтшифт только ухудшит дело. Разве что требуется вместить ноги одного и голову другого.....


Вот вы проблемы придумываете..Улыбка Пройдемте, товарищ... Восклицание Обалдевший

kyerdna
сообщений: 15246
фотографий: 8
в Клубе: 2832 дня 		22.04.2014 13:57:13  |  Re[Alex Blade]:  
Посмотрел по калькулятору ГРИП - объектив с ЭФР 35мм (на кропе ФР 24мм) сфокусировнный на 2.5 метра с зажатой до f/8 диафрагмой формально решает данную задачу.

Исправлено kyerdna 22.04.2014 13:57:59

&rey64
сообщений: 1739
в Клубе: 2656 дней
где-то за МКАДом 		22.04.2014 14:05:33  |  Re[Alex Blade]:  
фишай 8 мм, еще и комната вся в грип будет и свои ботинки crazy , а самый простой (и бесплатный) уже дважды предложили: клеить два кадра, со штатива, со сменой точки фокусировки ...
650D ... пока не сломал

AP
сообщений: 8320
фотографий: 95
в Клубе: 6170 дней 		22.04.2014 16:46:37  |  Re[Alex Blade]:  

Alex Blade писал(а):
иногда необходимо чтобы разноудаленные предметы были в фокусе. Например в комнате 2 человека, один на растоянии 2 метра, другой 4м от фотографа.



Че та я вас не пойму равноудаленные это значит на одинаковом расстоянии. А в примере у вас расстояния 2 и 4 метра.
С каких пор 2=4?

eropegoff
сообщений: 20056
фотографий: 56
[online]
в Клубе: 3342 дня
Киев 		22.04.2014 18:27:39  |  Re[AP]:  

Alex Blade писал(а):
иногда необходимо чтобы разноудаленные...


AP писал(а):
Че та я вас не пойму равноудаленные


простите, что встреваю... коллеги, вы уверены, что говорите об одном и том же? Обалдевший
но всё-таки

Evgueni
сообщений: 1407
фотографий: 85
в Клубе: 6585 дней
Moscow 		22.04.2014 20:36:23  |  Re[Alex Blade]:  
Все это прошлый век.
Вот принимайте новые революционные технологии:

http://www.dpreview.com/news/2014/04/22/lytro-announ...
Evgueni

tombo
сообщений: 16130
фотографий: 23
в Клубе: 5174 дня
Москва 		22.04.2014 20:48:39  |  Re[Alex Blade]:  
Фишечка называется зональная насадочная линза.
Или Split Diopter Lens



http://kinoky.com/blog/praktika/874.html



Исправлено tombo 22.04.2014 20:50:24

Alex Blade
автор темы
сообщений: 170
в Клубе: 2530 дней
Кишинев
WWW 		23.04.2014 15:03:08  |  Re[Alex Blade]:  
Два раза фокусироваться самый не айс вариант хоть и бесплатный. Момент может пропасть плюс чтобы фокусироваться на разных обьектах мне надо двигать камеру. Это еще и фотошоп надо осваивать помимо фото...

Бесконечность / гиперфокал надо попробовать

Кстати вот непонял если гиперфокал например 2.5 метра мне надо имено на этой точке фокусировать или можно 3, 4 метра ?

Что может выступать бесконечностью в темное время суток в городе /комнате ?

ARNIGIUS
сообщений: 1785
в Клубе: 4889 дней 		23.04.2014 16:56:58  |  Re[Alex Blade]:  
Можно купить камеру с матрицей поменьше, например микру с 17 мм фиксом.
В противостоянии между Кэноном и Никоном победил Фохтлендер!

L4m3r
сообщений: 40646
фотографий: 126
возраст: 18 лет
в Клубе: 5945 дней
Москва 		23.04.2014 22:19:18  |  Re[Alex Blade]:  
очевидно фокусиш на средне геометричное растояние между ближним и дальним. или на просто среднее по углу поворота обьектива.

ну еше канешна можно отфоткать прямую проэкцию. это профоткиваеш со фсех точек держа фотик паралельно и здвигая в вертикальной плоскости и с каждой фотки берёш токо центральный пиксель. из них соотвецно составится прямая проекция с безконечным фокусом. ну или можно делать некий промежуточный вариант пленоптиком с неким кол вом мегапикселей в кадре и неким охватываемым форматом сьёмки в котором здвигаеш фотик.

ищё канешна можна сварганить телецентр тока для нево потребуется линза розмером с обьект сьёмки хДД.
Исправлено L4m3r 23.04.2014 22:24:43

tombo
сообщений: 16130
фотографий: 23
в Клубе: 5174 дня
Москва 		23.04.2014 22:36:58  |  Re[Alex Blade]:  

Alex Blade писал(а):

Например в комнате 2 человека, один на растоянии 2 метра, другой 4м от фотографа.


Может моё предыдущее сообщение не видно было?

зональная насадочная линза.
Split Diopter Lens


http://kinoky.com/blog/praktika/874.html
Ashes to ashes, dust to dust.
If the whiskey don’t get me,
Then women must...
Найдено: 30 сообщенийПоказаны: с 1 по 20 
Показать:
Стр.: 1 2 »»
Добавить новое сообщение 
Форум:
Cообщества
Поиск:   

Отключить картинки в сообщениях

  Правила Клуба | О Клубе | Вход / Регистрация | Поиск авторов | ХудСовет | Как связаться | Статистика | FAQ | Рекламодателям | Архив галереи | Архив форумов  
 
     