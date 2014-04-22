фокус по всему кадру [как?]



Alex Blade писал(а): иногда необходимо чтобы разноудаленные предметы были в фокусе.

Например в комнате 2 человека, один на растоянии 2 метра, другой 4м от фотографа.

как в мануальном режиме на кроп кэнон решается такая задача ?



я пока только ужимаю диафрагму но это не всегда применимо и не всегда помогает.





всю жизнь всё резко в кадре у меня, ну еслитолько не смаз или ошибка автофокуса



думал, чтобы объекты на переднем плане размытыми были (как у классиков), надо фикс светосильный покупать



а оно видиш как оказывается