фокус по всему кадру [как?]

Alex Blade писал(а):

Например в комнате 2 человека, один на растоянии 2 метра, другой 4м от фотографа.



Может моё предыдущее сообщение не видно было?



зональная насадочная линза.

Split Diopter Lens





http://kinoky.com/blog/praktika/874.html

