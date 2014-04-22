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фокус по всему кадру [как?]
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Alex Blade
автор темы
сообщений: 170
в Клубе: 2530 дней
Кишинев
WWW
|22.04.2014 11:28:26 | фокус по всему кадру [как?]
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Alexander46
сообщений: 20335
в Клубе: 3553 дня
Курск
|22.04.2014 11:38:07 | Re[Alex Blade]:
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NoNaMe
сообщений: 2039
в Клубе: 5741 день
moskow
|22.04.2014 11:45:24 | Re[Alex Blade]:
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mauvais ton
сообщений: 8069
фотографий: 45
в Клубе: 4098 дней
[banned]
|22.04.2014 12:50:22 | Re[Alex Blade]:
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www.prometej-photo.ru
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mauvais ton
сообщений: 8069
фотографий: 45
в Клубе: 4098 дней
[banned]
|22.04.2014 12:55:19 | Re[NoNaMe]:
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www.prometej-photo.ru
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RFT
сообщений: 6968
возраст: 51 год
в Клубе: 5261 день
Москва
WWW
|22.04.2014 12:56:29 | Re[mauvais ton]:
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Исправлено RFT 22.04.2014 12:58:35
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Danin_Yaroslav
сообщений: 20
фотографий: 15
возраст: 30 лет
в Клубе: 2509 дней
Санкт-Петербург
|22.04.2014 13:09:24 | Re[Alex Blade]:
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фоторулюбитель
сообщений: 10607
фотографий: 40
в Клубе: 3640 дней
WWW
|22.04.2014 13:17:15 | Re[Alex Blade]:
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мой фотоальбом http://kireng.narod.ru/index.html
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mbа
сообщений: 1903
в Клубе: 2761 день
словно ниоткуда
|22.04.2014 13:36:04 | Re[Alex Blade]:
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NoNaMe
сообщений: 2039
в Клубе: 5741 день
moskow
|22.04.2014 13:37:43 | Re[mauvais ton]:
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kyerdna
сообщений: 15246
фотографий: 8
в Клубе: 2832 дня
|22.04.2014 13:57:13 | Re[Alex Blade]:
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Исправлено kyerdna 22.04.2014 13:57:59
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&rey64
сообщений: 1739
в Клубе: 2656 дней
где-то за МКАДом
|22.04.2014 14:05:33 | Re[Alex Blade]:
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650D ... пока не сломал
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AP
сообщений: 8320
фотографий: 95
в Клубе: 6170 дней
|22.04.2014 16:46:37 | Re[Alex Blade]:
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eropegoff
сообщений: 20056
фотографий: 56
[online]
в Клубе: 3342 дня
Киев
|22.04.2014 18:27:39 | Re[AP]:
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но всё-таки
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Evgueni
сообщений: 1407
фотографий: 85
в Клубе: 6585 дней
Moscow
|22.04.2014 20:36:23 | Re[Alex Blade]:
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Evgueni
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tombo
сообщений: 16130
фотографий: 23
в Клубе: 5174 дня
Москва
|22.04.2014 20:48:39 | Re[Alex Blade]:
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Исправлено tombo 22.04.2014 20:50:24
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Alex Blade
автор темы
сообщений: 170
в Клубе: 2530 дней
Кишинев
WWW
|23.04.2014 15:03:08 | Re[Alex Blade]:
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ARNIGIUS
сообщений: 1785
в Клубе: 4889 дней
|23.04.2014 16:56:58 | Re[Alex Blade]:
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В противостоянии между Кэноном и Никоном победил Фохтлендер!
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L4m3r
сообщений: 40646
фотографий: 126
возраст: 18 лет
в Клубе: 5945 дней
Москва
|23.04.2014 22:19:18 | Re[Alex Blade]:
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Исправлено L4m3r 23.04.2014 22:24:43
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tombo
сообщений: 16130
фотографий: 23
в Клубе: 5174 дня
Москва
|23.04.2014 22:36:58 | Re[Alex Blade]:
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Ashes to ashes, dust to dust.
If the whiskey don’t get me,
Then women must...
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