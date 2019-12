ДиMUSTый писал(а):

http://www.libraw.su/articles/2-ways-to-nowhere.html



в статье обратите внимание речь шла про рассогласование версий ПО использованных для конверсии в DNG и для собственно конверсии... отсюда проистекает и давно вывод что торопиться с конверсией не надо и тем более не надо удалять оригинальные файлы так как их записало firmware...



моя любимая цитата, не далее как давеча опять привел в http://blog.lexa.ru/2014/01/27/o_tsvetovosproizveden...



http://forums.adobe.com/message/1210133#1210133



"...for archival purposes I recommend (and practice) safely storing the original raw files in the form that they came off the camera, whether they be DNG or non-DNG..."



"+

"...To be clear, Adobe did __not__ create DNG in the hopes that photographers shooting non-DNG raw files would suddenly convert them all to DNG files and then throw away their original non-DNG raw files..."