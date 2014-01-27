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DNG - это RAW?
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mbа
автор темы
сообщений: 1903
в Клубе: 2417 дней
словно ниоткуда
|27.01.2014 13:01:24 | DNG - это RAW?
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всю жизнь даже в академических изданиях местоимение вы печатали с маленькой буквы
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фоторулюбитель
сообщений: 10487
фотографий: 40
в Клубе: 3296 дней
WWW
|27.01.2014 13:04:46 | Re[mbа]:
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мой фотоальбом http://kireng.narod.ru/index.html
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mbа
автор темы
сообщений: 1903
в Клубе: 2417 дней
словно ниоткуда
|27.01.2014 13:15:01 | Re[фоторулюбитель]:
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всю жизнь даже в академических изданиях местоимение вы печатали с маленькой буквы
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фоторулюбитель
сообщений: 10487
фотографий: 40
в Клубе: 3296 дней
WWW
|27.01.2014 13:37:35 | Re[mbа]:
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мой фотоальбом http://kireng.narod.ru/index.html
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Patternman
сообщений: 4188
в Клубе: 3404 дня
[banned]
|27.01.2014 14:41:06 | Re[mbа]:
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humax67
сообщений: 11931
возраст: 52 года
в Клубе: 2585 дней
Neos Marmaras Thessaloniki
|27.01.2014 15:15:05 | Re[mbа]:
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Исправлено humax67 27.01.2014 15:26:08
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mbа
автор темы
сообщений: 1903
в Клубе: 2417 дней
словно ниоткуда
|27.01.2014 15:34:57 | Re[mbа]:
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всю жизнь даже в академических изданиях местоимение вы печатали с маленькой буквы
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фоторулюбитель
сообщений: 10487
фотографий: 40
в Клубе: 3296 дней
WWW
|27.01.2014 15:39:09 | Re[mbа]:
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мой фотоальбом http://kireng.narod.ru/index.html
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Fat Bastard
сообщений: 17650
фотографий: 13
в Клубе: 4745 дней
WWW
|27.01.2014 15:41:46 | Re[mbа]:
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Одна из главных обязанностей врача - научить людей не принимать лекарства
У.Ослер
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humax67
сообщений: 11931
возраст: 52 года
в Клубе: 2585 дней
Neos Marmaras Thessaloniki
|27.01.2014 16:08:12 | Re[mbа]:
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Исправлено humax67 27.01.2014 16:10:19
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ДиMUSTый
сообщений: 10800
фотографий: 7
возраст: 41 год
в Клубе: 4496 дней
Москва
|28.01.2014 10:06:48 | Re[mbа]:
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Исправлено ДиMUSTый 28.01.2014 10:15:59
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deejjjaaaa
сообщений: 4584
в Клубе: 3672 дня
USA
WWW
|29.01.2014 02:45:56 | Re[mbа]:
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Исправлено deejjjaaaa 29.01.2014 02:46:48
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deejjjaaaa
сообщений: 4584
в Клубе: 3672 дня
USA
WWW
|29.01.2014 02:50:02 | Re[ДиMUSTый]:
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GH3 + P14/2.5, P20/1.7, PL25/1.4, O45/1.8, PL45/2.8, O75/1.8... и, прости господи ee внешний вид, S60/2.8... так же оскоромился E-M1 и P35-100/2.8
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mbа
автор темы
сообщений: 1903
в Клубе: 2417 дней
словно ниоткуда
|29.01.2014 11:35:30 | Re[mbа]:
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всю жизнь даже в академических изданиях местоимение вы печатали с маленькой буквы
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ДиMUSTый
сообщений: 10800
фотографий: 7
возраст: 41 год
в Клубе: 4496 дней
Москва
|29.01.2014 21:51:44 | Re[mbа]:
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Nikon D800, Nikkor AF-S 17-35mm f/2.8 D IF-ED, Sigma 85/1.4 EX DG HSM
NEC 2190UXI, MacBook Pro Retina, i1Display Pro
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GAN
сообщений: 1924
в Клубе: 4648 дней
СПб
|29.01.2014 22:33:15 | Re[mbа]:
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L4m3r
сообщений: 39856
фотографий: 126
возраст: 17 лет
в Клубе: 5601 день
Москва
|29.01.2014 22:40:43 | Re[ДиMUSTый]:
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Исправлено L4m3r 29.01.2014 22:41:41
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humax67
сообщений: 11931
возраст: 52 года
в Клубе: 2585 дней
Neos Marmaras Thessaloniki
|29.01.2014 23:29:51 | Re[ДиMUSTый]:
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Исправлено humax67 29.01.2014 23:31:41
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L4m3r
сообщений: 39856
фотографий: 126
возраст: 17 лет
в Клубе: 5601 день
Москва
|29.01.2014 23:35:55 | Re[humax67]:
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Исправлено L4m3r 29.01.2014 23:37:00
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alexandrd
сообщений: 13227
фотографий: 5
в Клубе: 4516 дней
СПб и окрестности
|29.01.2014 23:45:08 | Re[humax67]:
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