///////Вопрос -чем NEF отличается от цифрового негатива DNG

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Ответ:



Настройки типа «Баланс белого», «Кривые», «Цветовой баланс» и «Повышение резкости»,автоматический уровень динамического освещения итп- сохраняются вместе с файлом как отдельный набор команд, которые затем можно изменить с помощью программного обеспечения, что позволяет редактировать изображения формата RAW без ухудшения качества изображения. При конвертации в DNG из файла NEF удаляются специфические функции камерного ПО которые невозможно распознать в ПО сторонних производителей неспособных работать со специфическими камерными параметрами.



Отличия структуры данных:



В зависимости от используемой фотокамеры существует три разных параметра сохранения файлов NEF: без сжатия, со сжатием и сжатие без потерь.



1. Без сжатия: при помощи этого формата из данных RAW создается файл в формате NEF наибольшего размера без сжатия изображения перед его сохранением.



2. Со сжатием: некоторые цифровые зеркальные фотокамеры имеют параметр сохранения данных RAW на фотокамере в виде сжатого файла. Визуальная разница в качестве исходного и сжатого файлов NEF при обычных условиях просмотра едва заметна. Преимущество заключается в меньшем размере файлов и в большем количестве изображений, которые можно записать на карту памяти.



3. Сжатие без потерь: некоторые цифровые зеркальные фотокамеры имеют возможность сохранения файла в формате NEF в виде файла со сжатием без потерь. Визуальная разница в качестве файлов NEF со сжатием без потерь и сжатых файлов NEF при обычных условиях просмотра практически незаметна. Однако файлы со сжатием без потерь предоставляют больше возможностей для редактирования изображения и возможность повторного сохранения файла без сжатия. ......///////

Ну и от себя - если эдоби все равно не видит уровня камерного шарпинга,яркости,контрастности,цветности, ADL, стиля сьемки и уровней отсечки сатурации то ему, как впочем и DXO или апертуре без разницы есть ли в DNG дополнительные записи камеры для вендорного ПО или нет. Исправлено humax67 27.01.2014 15:26:08