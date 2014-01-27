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DNG - это RAW?

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Найдено: 72 сообщенияПоказаны: с 1 по 20 
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mbа
автор темы
сообщений: 1903
в Клубе: 2417 дней
словно ниоткуда 		27.01.2014 13:01:24  |  DNG - это RAW?  
Есть у меня некая старая фотокамера RAW которой не читает программа в которой я привык обрабатывать RAW-файлы. Переходить на другую программу не хочу.

Как вариант конвертация в адобовский DNG; смущает, что в Википедии написано будто DNG разновидность TIFF.

Так что же такое будет после конвертации этот самый DNG? RAW это такой же как оригинал из камеры или не RAW?
всю жизнь даже в академических изданиях местоимение вы печатали с маленькой буквы

фоторулюбитель
сообщений: 10487
фотографий: 40
в Клубе: 3296 дней
WWW 		27.01.2014 13:04:46  |  Re[mbа]:  
http://ru.wikipedia.org/wiki/DNG
мой фотоальбом http://kireng.narod.ru/index.html

mbа
автор темы
сообщений: 1903
в Клубе: 2417 дней
словно ниоткуда 		27.01.2014 13:15:01  |  Re[фоторулюбитель]:  
Спасибо

Википедию я упомянул, только там противоречиво подано, вроде РАВ, но и ТИФФ тоже. Обалдевший
всю жизнь даже в академических изданиях местоимение вы печатали с маленькой буквы

фоторулюбитель
сообщений: 10487
фотографий: 40
в Клубе: 3296 дней
WWW 		27.01.2014 13:37:35  |  Re[mbа]:  
это длинная история

коротенько :

каждая фирма лепит свой собственный RAW формат
причём даже разный для своих же камер разных версий
некоторые даже шифруют

в итоге как обрабатывать?
- а вот используйте конвертер нашей фирмы

а если не нравится этот конвертер?
в другом конвертере получается несколько иной результат
почему? - да потому что "другой" конвертер считывает по честному значения яркостей фотодатчиков ... а какие там поправки скрыли разработчики в метаданных не знает как считывать

был предложен открытый формат DNG
открытый - т.е. где какие данные пишутся в файл - заранее известно (всем)

однако производители фотокамер не спешат воспользоваться этой идеей
соответственно складывается впечатление
что в метаданные пишутся не совсем та информация что на самом деле
мой фотоальбом http://kireng.narod.ru/index.html

Patternman
сообщений: 4188
в Клубе: 3404 дня
[banned] 		27.01.2014 14:41:06  |  Re[mbа]:  

mbа писал(а):
Спасибо

Википедию я упомянул, только там противоречиво подано, вроде РАВ, но и ТИФФ тоже. Обалдевший


В англоязычной википедии четко написано. что содержит RAW данные и структурирован как TIFF.

humax67
сообщений: 11931
возраст: 52 года
в Клубе: 2585 дней
Neos Marmaras Thessaloniki 		27.01.2014 15:15:05  |  Re[mbа]:  
///////Вопрос -чем NEF отличается от цифрового негатива DNG
:
Ответ:

Настройки типа «Баланс белого», «Кривые», «Цветовой баланс» и «Повышение резкости»,автоматический уровень динамического освещения итп- сохраняются вместе с файлом как отдельный набор команд, которые затем можно изменить с помощью программного обеспечения, что позволяет редактировать изображения формата RAW без ухудшения качества изображения. При конвертации в DNG из файла NEF удаляются специфические функции камерного ПО которые невозможно распознать в ПО сторонних производителей неспособных работать со специфическими камерными параметрами.

Отличия структуры данных:

В зависимости от используемой фотокамеры существует три разных параметра сохранения файлов NEF: без сжатия, со сжатием и сжатие без потерь.

1. Без сжатия: при помощи этого формата из данных RAW создается файл в формате NEF наибольшего размера без сжатия изображения перед его сохранением.

2. Со сжатием: некоторые цифровые зеркальные фотокамеры имеют параметр сохранения данных RAW на фотокамере в виде сжатого файла. Визуальная разница в качестве исходного и сжатого файлов NEF при обычных условиях просмотра едва заметна. Преимущество заключается в меньшем размере файлов и в большем количестве изображений, которые можно записать на карту памяти.

3. Сжатие без потерь: некоторые цифровые зеркальные фотокамеры имеют возможность сохранения файла в формате NEF в виде файла со сжатием без потерь. Визуальная разница в качестве файлов NEF со сжатием без потерь и сжатых файлов NEF при обычных условиях просмотра практически незаметна. Однако файлы со сжатием без потерь предоставляют больше возможностей для редактирования изображения и возможность повторного сохранения файла без сжатия. ......///////
Ну и от себя - если эдоби все равно не видит уровня камерного шарпинга,яркости,контрастности,цветности, ADL, стиля сьемки и уровней отсечки сатурации то ему, как впочем и DXO или апертуре без разницы есть ли в DNG дополнительные записи камеры для вендорного ПО или нет.
Исправлено humax67 27.01.2014 15:26:08

mbа
автор темы
сообщений: 1903
в Клубе: 2417 дней
словно ниоткуда 		27.01.2014 15:34:57  |  Re[mbа]:  
Спасибо за ответы

Что-то прорисовывается, но не до конца.

В общем, главное, что я хочу понять не происходит ли потери качества при конвертации камерного РАВ в ДНГ. И не происходит ли в свою очередь потери возможностей и бОльшего ухудшения качества во время обработки ДНГ в графическом редакторе, если сравнивать с камерным РАВ.
всю жизнь даже в академических изданиях местоимение вы печатали с маленькой буквы

фоторулюбитель
сообщений: 10487
фотографий: 40
в Клубе: 3296 дней
WWW 		27.01.2014 15:39:09  |  Re[mbа]:  

mbа писал(а):
Спасибо за ответы

Что-то прорисовывается, но не до конца.

В общем, главное, что я хочу понять не происходит ли потери качества при конвертации камерного РАВ в ДНГ. И не происходит ли в свою очередь потери возможностей и бОльшего ухудшения качества во время обработки ДНГ в графическом редакторе, если сравнивать с камерным РАВ.


графические редакторы с форматам RAW не работают

для этого нужен конвертер
родной конвертер (той же фирмы что и фотокамера) будет учитывать особенности камеры при работе со "своим" RAW
сторонний конвертер - НЕ сможет понять уникальные данные

но любой конвертер откроет DNG
мой фотоальбом http://kireng.narod.ru/index.html

Fat Bastard
сообщений: 17650
фотографий: 13
в Клубе: 4745 дней
WWW 		27.01.2014 15:41:46  |  Re[mbа]:  
Попробуйте в акр\лайтруме сохранить картинку в днг формат... Поделайте с ней что нить и сохраните пресет.
Попробуйте применить пресет к "чистому" раву.. этой же картинки и убедитесь что 100% все совпадает

Напротив.. сохраните чистый рав в тиф.. и примените к этому тифу эти же настройки пресета.
И убедитесь что тиф от днг отличается.
Одна из главных обязанностей врача - научить людей не принимать лекарства
У.Ослер

humax67
сообщений: 11931
возраст: 52 года
в Клубе: 2585 дней
Neos Marmaras Thessaloniki 		27.01.2014 16:08:12  |  Re[mbа]:  

mbа писал(а):
Спасибо за ответы

Что-то прорисовывается, но не до конца.

В общем, главное, что я хочу понять не происходит ли потери качества при конвертации камерного РАВ в ДНГ. И не происходит ли в свою очередь потери возможностей и бОльшего ухудшения качества во время обработки ДНГ в графическом редакторе, если сравнивать с камерным РАВ.


Если у вас камера выдает вариант 1 (RAW без сжатия) то вы теряете камерные данные как то : уровень шарпинга,насыщенности, контраста, стиль сьемки(портрет,пейзаж итп), уровень динамического освещения A-DL и заданные значения шумодава на высоких ИСО и длинных выдержках в некоторых случаях камера записывает в NEF параметры коррекции искажений линзы. Эти данные распознаются только если NEF обрабатывается внутри камеры либо вендорным ПО, например CNX2, для всего остального ПО нет никакой разницы в присутствии этих данных или их отсутствии.
Если ваша камера выдает сжатый RAW то при конвертации в DNG может происходить потеря данных в связи с тем что вендорное ПО разжимает файл с наименьшим разрушением.
Пример - в техданных камеры может быть NEF(RAW) либо NEF*(Cжатый RAW)
третий вариант PEF , это уже отдельная история .
Исправлено humax67 27.01.2014 16:10:19

ДиMUSTый
сообщений: 10800
фотографий: 7
возраст: 41 год
в Клубе: 4496 дней
Москва 		28.01.2014 10:06:48  |  Re[mbа]:  
смотря что понимать, под "сырыми" данными...
[quot]Удаляет некоторые мета-данные (например, активный D-Lighting и Picture Control) из RAW-файлов, что делает невозможным получение этих данных из DNG в будущем.[/quot]
http://habrahabr.ru/post/136324/

http://www.libraw.su/articles/2-ways-to-nowhere.html
http://ru-lightroom.livejournal.com/106680.html?thre...
Исправлено ДиMUSTый 28.01.2014 10:15:59

deejjjaaaa
сообщений: 4584
в Клубе: 3672 дня
USA
WWW 		29.01.2014 02:45:56  |  Re[mbа]:  

mbа писал(а):
Спасибо за ответы

Что-то прорисовывается, но не до конца.

В общем, главное, что я хочу понять не происходит ли потери качества при конвертации камерного РАВ в ДНГ. И не происходит ли в свою очередь потери возможностей и бОльшего ухудшения качества во время обработки ДНГ в графическом редакторе, если сравнивать с камерным РАВ.


если вы используете только ПО Adobe и версии использованные для конверсии в DNG совпадают с версиями использованными для собственно конверсии (raw / converted DNG) то разницы нет... иначе отстутствие разницы не гарантированно

PS: под версиями имеются ввиду одновременно выпущенные ACR, LR, Adobe DNG converter...
Исправлено deejjjaaaa 29.01.2014 02:46:48

deejjjaaaa
сообщений: 4584
в Клубе: 3672 дня
USA
WWW 		29.01.2014 02:50:02  |  Re[ДиMUSTый]:  

ДиMUSTый писал(а):

http://www.libraw.su/articles/2-ways-to-nowhere.html


в статье обратите внимание речь шла про рассогласование версий ПО использованных для конверсии в DNG и для собственно конверсии... отсюда проистекает и давно вывод что торопиться с конверсией не надо и тем более не надо удалять оригинальные файлы так как их записало firmware...

моя любимая цитата, не далее как давеча опять привел в http://blog.lexa.ru/2014/01/27/o_tsvetovosproizveden...

http://forums.adobe.com/message/1210133#1210133

"...for archival purposes I recommend (and practice) safely storing the original raw files in the form that they came off the camera, whether they be DNG or non-DNG..."

+

"...To be clear, Adobe did __not__ create DNG in the hopes that photographers shooting non-DNG raw files would suddenly convert them all to DNG files and then throw away their original non-DNG raw files..."
GH3 + P14/2.5, P20/1.7, PL25/1.4, O45/1.8, PL45/2.8, O75/1.8... и, прости господи ee внешний вид, S60/2.8... так же оскоромился E-M1 и P35-100/2.8

mbа
автор темы
сообщений: 1903
в Клубе: 2417 дней
словно ниоткуда 		29.01.2014 11:35:30  |  Re[mbа]:  
спасибо за ответы


изучил информацию из этой ветки форума, еще нашел похожую тему двухлетней давности, еще погуглил немного

в общем, думаю, разные РАВы с трех своих камер, буду конвертировать в ДНГ с сохранением внутри оригинального камерного РАВа, который при необходимости можно легко извлечь темже адобовским конвертером

в итоге унификация, без потери оригинального РАВа и без потери возможностей качественного редактирования и конвертации

остается надеяться на то, что даже если в будующем программы не будут понимать мои старые ДНГ, то уж будующий адобовский ДНГ-конвертор сможет извлечь камерный РАВ и конвертировать его в более современный ДНГ
всю жизнь даже в академических изданиях местоимение вы печатали с маленькой буквы

ДиMUSTый
сообщений: 10800
фотографий: 7
возраст: 41 год
в Клубе: 4496 дней
Москва 		29.01.2014 21:51:44  |  Re[mbа]:  
судя по количеству плюющихся на этом форуме от цвета выдаваемоего ACR и остальными адобовскими продуктами... видимо направление выбрано правильное Очень доволен
Nikon D800, Nikkor AF-S 17-35mm f/2.8 D IF-ED, Sigma 85/1.4 EX DG HSM
NEC 2190UXI, MacBook Pro Retina, i1Display Pro

GAN
сообщений: 1924
в Клубе: 4648 дней
СПб 		29.01.2014 22:33:15  |  Re[mbа]:  
А смысл такого хранения, с вшитым RAW? Храните чистый RAW, когда и если понадобится, конвертируете в DNG.

L4m3r
сообщений: 39856
фотографий: 126
возраст: 17 лет
в Клубе: 5601 день
Москва 		29.01.2014 22:40:43  |  Re[ДиMUSTый]:  
да у адобе нестандартные профиля это песец. хоть в цс6 ацр даёт картинку уже без искажени, сам профиль то кривой и как его пронормировать
Исправлено L4m3r 29.01.2014 22:41:41

humax67
сообщений: 11931
возраст: 52 года
в Клубе: 2585 дней
Neos Marmaras Thessaloniki 		29.01.2014 23:29:51  |  Re[ДиMUSTый]:  

ДиMUSTый писал(а):
судя по количеству плюющихся на этом форуме от цвета выдаваемоего ACR и остальными адобовскими продуктами... видимо направление выбрано правильное Очень доволен


В эдоби может не нравится все что угодно кроме цвета, потому как цвет в нем формирует в камера калибрейшн сам пользователь. А колличество плюющихся никак не говорит об их качестве.
Исправлено humax67 29.01.2014 23:31:41

L4m3r
сообщений: 39856
фотографий: 126
возраст: 17 лет
в Клубе: 5601 день
Москва 		29.01.2014 23:35:55  |  Re[humax67]:  
бггг калибрейшн.. там скошеный профиль он токо 1 раз будит калибрейшн а потом разъедеться обратно не пойми куда
даи по ходу контрас там нормированый не как неполучить тоже да забыл. тока баер поставили тепер чесно линейный.
Исправлено L4m3r 29.01.2014 23:37:00

alexandrd
сообщений: 13227
фотографий: 5
в Клубе: 4516 дней
СПб и окрестности 		29.01.2014 23:45:08  |  Re[humax67]:  

humax67 писал(а):
В эдоби может не нравится все что угодно кроме цвета, потому как цвет в нем формирует в камера калибрейшн сам пользователь. А колличество плюющихся никак не говорит об их качестве.


Количество плюющихся говорит о количестве пользователей... щасливый пляс
Если от канвертера никто не плюётся, значит им никто не пользуется. crazy
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