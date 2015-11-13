Photoshop кисть очень сильно тупит, плавает

Помогите выбрать! Цифровые компактные фотоаппараты Цифровые беззеркальные камеры со сменной оптикой Цифровые зеркальные фотоаппараты Фотоаксессуары Общие вопросы фотографии Цифровая обработка изображений Калибровка мониторов и принтеров Фотопечать Фототехника среднего и большого форматов Пленочная фототехника 35 мм. и принадлежности Студийная съемка и оборудование Стробистское оборудование и съемка Сделай сам Свадебная фотография Репортажная фотография ФотоОхота
Фотопутешествия Видеосъемка и последующая обработка Фотоконкурсы и фотоигры Обсуждение фотовыставок Куда пойти учиться Астрофотография и телескопы Макрофотография и Микромир Барахолка (продам) Барахолка (куплю/продам) пленочные камеры Услуги (предлагаю) Услуги (требуется) Ищу модель Авторское право О сайте «Клуб Foto.ru» О сайте «Персональные альбомы Foto.ru» О жизни Клуба Foto.ru О Школе фотографии Обо всем, кроме фото
|Август Зандер
|Александр Родченко
|Альфред Стиглиц
|Андре Кертеш
|Анри Картье-Брессон
|Ансел Адамс
|Аркадий Шайхет
|Борис Игнатович
|Василий Сокорнов
|Дмитрий Бальтерманц
|Евгений Халдей
|Иван Шагин
|Карл Булла
|Максим Дмитриев
|Ричард Аведон
|Роберт Капа
|Роберт Мэпплторп
|Хельмут Ньютон
|Эжен Атже
|Последние поступления
|Выбор ХудСовета
|Выбор ЧКФР
|Поиск авторов
|Банк фотомоделей
|Галерея кланов
|Архивное фото
|Цифровые зеркальные фотокамеры
|Цифровые компактные фотокамеры
|Пленочные зеркальные фотокамеры
|Пленочные компактные фотокамеры
|Фототехника среднего формата
|Объективы с переменным фокусным расстоянием
|Объективы с постоянным фокусным расстоянием
|Специальные и макро-объективы
|Творческие объективы
|Телеконвертеры для объективов
|Фотовспышки
|Сканеры для пленки
|Видеокамеры
|Измерительное (фотометрическое) оборудование
|Студийное оборудование
|Телескопы и принадлежности
|Бинокли и зрительные трубы
|Микроскопы и видеоокуляры
|Пленка
|Фотопринтеры
|Дальномерные камеры
|Фотокамеры моментальной печати
|Планшеты и калибраторы
|Фото- и видеоаксессуары
|Экшн-камеры
|Штативы
|Книги по фотографии
|Наши фото - обсуждаем
|Фототехника Sigma
|Зеркальные фотокамеры Sony Alpha
|TAMRON party
|Клуб любителей оптики Carl Zeiss
|Фототехника Leica
|Компактные системные камеры Samsung NX
|Sony NEX
|Фототехника FujiFilm
|Лоу-фай, пикториализм и ломография
|Панорамная фотография
|Ненужные нужности
|Фототехника Canon. We Can!
|Фототехника Nikon: камеры, оптика, аксессуары
|Креативная площадка
|Клуб Пентаксистов
|Русский пейзаж и архитектура
|Дальномерные камеры, аксессуары, техника съёмки
|Клуб зуйкофилов
|ФотоЯсли
Photoshop кисть очень сильно тупит, плавает
|Зарегистрируйтесь!
|Вы сможете:
|только если Вы зарегистрированы
|
|
MOris
автор темы
сообщений: 546
в Клубе: 3902 дня
|13.11.2015 23:51:06 | Photoshop кисть очень сильно тупит, плавает
|
|
|
фоторулюбитель
сообщений: 10567
фотографий: 40
в Клубе: 3459 дней
WWW
|14.11.2015 08:46:50 | Re[MOris]:
|
|
|
MOris
автор темы
сообщений: 546
в Клубе: 3902 дня
|14.11.2015 09:03:40 | Re[фоторулюбитель]:
|
|
|
фоторулюбитель
сообщений: 10567
фотографий: 40
в Клубе: 3459 дней
WWW
|14.11.2015 09:30:28 | Re[MOris]:
|
Исправлено фоторулюбитель 14.11.2015 09:32:09
|
|
Александр Блоцкий
сообщений: 4887
фотографий: 115
возраст: 37 лет
в Клубе: 4369 дней
Киевская обл
|14.11.2015 11:27:16 | Re[MOris]:
|
---
|
|
Александр Блоцкий
сообщений: 4887
фотографий: 115
возраст: 37 лет
в Клубе: 4369 дней
Киевская обл
|14.11.2015 11:29:54 | Re[фоторулюбитель]:
|
---
|
|
фоторулюбитель
сообщений: 10567
фотографий: 40
в Клубе: 3459 дней
WWW
|14.11.2015 11:58:27 | Re[Александр Блоцкий]:
|
|
|
MOris
автор темы
сообщений: 546
в Клубе: 3902 дня
|14.11.2015 16:38:06 | Re[Александр Блоцкий]:
|
|
|
MOris
автор темы
сообщений: 546
в Клубе: 3902 дня
|14.11.2015 16:40:06 | Re[фоторулюбитель]:
|
|
|
FreeSTYLE
сообщений: 4564
фотографий: 24
возраст: 38 лет
в Клубе: 4741 день
КИЕВ
|14.11.2015 17:15:31 | Re[MOris]:
|
Исправлено FreeSTYLE 14.11.2015 17:15:48
|
|
Kladyk
сообщений: 702
фотографий: 1
возраст: 43 года
в Клубе: 4492 дня
Киев
WWW
|14.11.2015 17:17:20 | Re[MOris]:
|
Свадебный фотограф http://kladyk.com/
|
|
MOris
автор темы
сообщений: 546
в Клубе: 3902 дня
|15.11.2015 14:20:24 | Re[Kladyk]:
|
|
|
Александр Блоцкий
сообщений: 4887
фотографий: 115
возраст: 37 лет
в Клубе: 4369 дней
Киевская обл
|15.11.2015 16:37:39 | Re[MOris]:
|
---
|
|
фоторулюбитель
сообщений: 10567
фотографий: 40
в Клубе: 3459 дней
WWW
|15.11.2015 16:47:00 | Re[Александр Блоцкий]:
|
|
|
Kladyk
сообщений: 702
фотографий: 1
возраст: 43 года
в Клубе: 4492 дня
Киев
WWW
|15.11.2015 21:42:23 | Re[MOris]:
|
Свадебный фотограф http://kladyk.com/
|
|
ACIDSky
сообщений: 979
фотографий: 10
[online]
в Клубе: 5473 дня
Москва ЮЗАО Ясенево
WWW
|15.11.2015 22:31:04 | Re[MOris]:
|
|
|
MOris
автор темы
сообщений: 546
в Клубе: 3902 дня
|18.11.2015 09:14:54 | Re[ACIDSky]:
|
Исправлено MOris 18.11.2015 09:33:56
|
|
EuG
сообщений: 1342
фотографий: 1
в Клубе: 3322 дня
Thailand Chonburi Bang Lamung
WWW
|21.11.2015 14:58:40 | Re[MOris]:
|
Исправлено EuG 21.11.2015 15:09:55
|
|
Александр Блоцкий
сообщений: 4887
фотографий: 115
возраст: 37 лет
в Клубе: 4369 дней
Киевская обл
|21.11.2015 16:36:42 | Re[MOris]:
|
---
|
|
Отключить картинки в сообщениях
|Правила Клуба | О Клубе | Вход / Регистрация | Поиск авторов | ХудСовет | Как связаться | Статистика | FAQ | Рекламодателям | Архив галереи | Архив форумов