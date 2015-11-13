Photoshop кисть очень сильно тупит, плавает

ПОМОГИТЕ



Материнская плата: ASUS H97-PRO

Процессор: Intel Core i5-4690, 3.50ГГц

Модуль памяти (ОЗУ): 4шт (32гб) DIMM DDR3, 8ГБ, PC3-12800, 1600МГц, Crucial CT102464BA160B

Видеокарта AMD FirePro W4100

Жесткий диск: SSD 256ГБ и 128ГБ Plextor M6 Pro (для Кэш по ФШ)



Прошу Вас у тех у кого компьютеры хорошие

Как у вас кисти работают в огромных масштабах? не плавают по экрану во время пользования?

у меня колоски (трава) да и любые другие кисти при большом размере начинают плавать в начале я "рисую" спустя время появляются результаты, не бесит, но удивление - сколько нужно производительности и в какую сторону шагать, чтобы ничего не плавало и было все в режиме нон-стоп (как в пайнте )





мои параметры данного казуса:

Файл - Создать - в сантиметрах 100х100 16 или 32бит разницы у меня нет) тормозит и там и там

далее Инструмент "Кисть" у меня в самом низу называется " "Круглая с грубой щетиной" -размер ее 5000пикс. нажимаю кнопку мыши и передвигаю по экрану Обалдевший передвижения быстрые - рисует оооооочень долго, когда отпускаю кнопку мыши появляются кружочки и процесс затягивает довольно на длительное время - не говорите плиз "зачем тебе кисть в 5000пикс?! Очень расстроенный " Я понимаю, что это очень редкое применение на деле, но мне интересно в чем суть такого торможения компа, если делать лист 20х30 см то любая кисть работает довольно нормально.