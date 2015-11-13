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Photoshop кисть очень сильно тупит, плавает

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Найдено: 19 сообщенийПоказаны: с 1 по 19 
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MOris
автор темы
сообщений: 546
в Клубе: 3902 дня 		13.11.2015 23:51:06  |  Photoshop кисть очень сильно тупит, плавает  
ПОМОГИТЕ Восклицание Восклицание Восклицание

Материнская плата: ASUS H97-PRO
Процессор: Intel Core i5-4690, 3.50ГГц
Модуль памяти (ОЗУ): 4шт (32гб) DIMM DDR3, 8ГБ, PC3-12800, 1600МГц, Crucial CT102464BA160B
Видеокарта AMD FirePro W4100
Жесткий диск: SSD 256ГБ и 128ГБ Plextor M6 Pro (для Кэш по ФШ)

Прошу Вас у тех у кого компьютеры хорошие Восклицание
Как у вас кисти работают в огромных масштабах? не плавают по экрану во время пользования?
у меня колоски (трава) да и любые другие кисти при большом размере начинают плавать в начале я "рисую" спустя время появляются результаты, не бесит, но удивление - сколько нужно производительности и в какую сторону шагать, чтобы ничего не плавало и было все в режиме нон-стоп (как в пайнте )


мои параметры данного казуса:
Файл - Создать - в сантиметрах 100х100 16 или 32бит разницы у меня нет) тормозит и там и там
далее Инструмент "Кисть" у меня в самом низу называется " "Круглая с грубой щетиной" -размер ее 5000пикс. нажимаю кнопку мыши и передвигаю по экрану Обалдевший передвижения быстрые - рисует оооооочень долго, когда отпускаю кнопку мыши появляются кружочки и процесс затягивает довольно на длительное время - не говорите плиз "зачем тебе кисть в 5000пикс?! Очень расстроенный " Я понимаю, что это очень редкое применение на деле, но мне интересно в чем суть такого торможения компа, если делать лист 20х30 см то любая кисть работает довольно нормально.

фоторулюбитель
сообщений: 10567
фотографий: 40
в Клубе: 3459 дней
WWW 		14.11.2015 08:46:50  |  Re[MOris]:  

MOris писал(а):
... но мне интересно в чем суть такого торможения компа...


суть - в количестве редактируемых пикселей

MOris
автор темы
сообщений: 546
в Клубе: 3902 дня 		14.11.2015 09:03:40  |  Re[фоторулюбитель]:  

фоторулюбитель писал(а):
суть - в количестве редактируемых пикселей



слабый комп? или не правильные настройки? как решить это вопрос?

фоторулюбитель
сообщений: 10567
фотографий: 40
в Клубе: 3459 дней
WWW 		14.11.2015 09:30:28  |  Re[MOris]:  

MOris писал(а):
... как решить это вопрос?


думаю что - никак
таких компов ещё не создали

можно поставить процессор ... многоядерный (будет разделение обработки по кусочкам)
можно видеокарту ... с огромной памятью (часть обработки будет там)

но тормозить будет в любом случае

если это очень нужно
и денег лишних много
- конечно можно попробовать
Исправлено фоторулюбитель 14.11.2015 09:32:09

Александр Блоцкий
сообщений: 4887
фотографий: 115
возраст: 37 лет
в Клубе: 4369 дней
Киевская обл 		14.11.2015 11:27:16  |  Re[MOris]:  

MOris писал(а):

Прошу Вас у тех у кого компьютеры хорошие Восклицание


Меня черт дернул повторить Ваш эксперимент на 2-я дерном Атлоне с 4 Гб. памяти Очень доволен
Думал минуты 2 после проведения мышью Очень доволен
---

Александр Блоцкий
сообщений: 4887
фотографий: 115
возраст: 37 лет
в Клубе: 4369 дней
Киевская обл 		14.11.2015 11:29:54  |  Re[фоторулюбитель]:  

фоторулюбитель писал(а):
суть - в количестве редактируемых пикселей


А также в скорости записи диска.
Я еще, когда пользовался обычными HDD, то замечал, что при рисовании кистью - идет активность диска. Тоесть фотошоп каждое движение кисти пишет на диск. Наверное в кеш или историю...
Поэтому предлагю для данной ситуации - поместить файл подкачки фотошопа на RAM диск.
---

фоторулюбитель
сообщений: 10567
фотографий: 40
в Клубе: 3459 дней
WWW 		14.11.2015 11:58:27  |  Re[Александр Блоцкий]:  

Александр Блоцкий писал(а):
А также в скорости записи диска.
Я еще, когда пользовался обычными HDD, то замечал, что при рисовании кистью - идет активность диска. Тоесть фотошоп каждое движение кисти пишет на диск. Наверное в кеш или историю...
Поэтому предлагю для данной ситуации - поместить файл подкачки фотошопа на RAM диск.


для этого RAM диск нужно очень не маленький :-)

для файла 100х100 см (допустим 300 dpi) нужно примерно 3 гига
и это только при создании

MOris
автор темы
сообщений: 546
в Клубе: 3902 дня 		14.11.2015 16:38:06  |  Re[Александр Блоцкий]:  

Александр Блоцкий писал(а):
Меня черт дернул повторить Ваш эксперимент на 2-я дерном Атлоне с 4 Гб. памяти Очень доволен
Думал минуты 2 после проведения мышью Очень доволен



Очень смущенный а я на своем тоже хорошем, но менее слабым чем новый - не решился) т.к догадывался об этом... ожидании)

MOris
автор темы
сообщений: 546
в Клубе: 3902 дня 		14.11.2015 16:40:06  |  Re[фоторулюбитель]:  

фоторулюбитель писал(а):
думаю что - никак
таких компов ещё не создали



я теперь тоже думаю так Очень доволен

FreeSTYLE
сообщений: 4564
фотографий: 24
возраст: 38 лет
в Клубе: 4741 день
КИЕВ 		14.11.2015 17:15:31  |  Re[MOris]:  
я не думаю что вам нужно такое высокое качество изображения. Кисть 5000пикс. Зачем?

конкретно какая ваша задача, финал всего это действа?
в 99,9% случаев не решаемые задачи по дурости ставятся.
Исправлено FreeSTYLE 14.11.2015 17:15:48

Kladyk
сообщений: 702
фотографий: 1
возраст: 43 года
в Клубе: 4492 дня
Киев
WWW 		14.11.2015 17:17:20  |  Re[MOris]:  
Та же конфигурация, нет дополнительно диска под своп и видюха послабее, попробовал ваш вариант притормаживание еле заметное. А вида какая?
Свадебный фотограф http://kladyk.com/

MOris
автор темы
сообщений: 546
в Клубе: 3902 дня 		15.11.2015 14:20:24  |  Re[Kladyk]:  

Kladyk писал(а):
Та же конфигурация, нет дополнительно диска под своп и видюха послабее, попробовал ваш вариант притормаживание еле заметное. А вида какая?


Видеокарта AMD FirePro W4100
www.amd.com/ru-ru/products/graphics/workstation/firepro-3d/4100

Александр Блоцкий
сообщений: 4887
фотографий: 115
возраст: 37 лет
в Клубе: 4369 дней
Киевская обл 		15.11.2015 16:37:39  |  Re[MOris]:  
Мне самому стало интересно.
Особенно, когда проделал данный эксперимент дома.
Рисует оооочень меееедленнно Очень доволен
Точно, как описал автор.
При этом:
- нагрузка на про в районе 30-40%
- активности дисков нет
- файл подкачки не увеличивается
- нагрузки на видеокарту почти нет

файл подкачки фотошопа занял 1,4 Гб.
---
ниже скрины процессов

Процессор AMD FX6300
Во время "эксперимента" загружено только одно ядро.
-


Память. 8 Гб.
Как видно, за время "эксперимента" загрузка памяти почти не выросла
---



Видеокарта. Geforce GT720 GDDR5 64bit
---
---

фоторулюбитель
сообщений: 10567
фотографий: 40
в Клубе: 3459 дней
WWW 		15.11.2015 16:47:00  |  Re[Александр Блоцкий]:  
что то у Вас неправильно работает


Kladyk
сообщений: 702
фотографий: 1
возраст: 43 года
в Клубе: 4492 дня
Киев
WWW 		15.11.2015 21:42:23  |  Re[MOris]:  
Винда Очень доволен
Свадебный фотограф http://kladyk.com/

ACIDSky
сообщений: 979
фотографий: 10
[online]
в Клубе: 5473 дня
Москва ЮЗАО Ясенево
WWW 		15.11.2015 22:31:04  |  Re[MOris]:  
Плавает малехо, ну что естественно

Вот скрин, загрузки особой нету, в памяти еще браузер с 6 вкладками флеш-игр и кино на втором мониторе



MOris
автор темы
сообщений: 546
в Клубе: 3902 дня 		18.11.2015 09:14:54  |  Re[ACIDSky]:  
Александр Блоцкий - у меня почти такой же график работы...
Посмотрите у вас
- Пуск
- Поиск : msconfig
- вторая вкладка "загрузка" выбрав нужную операционную систему (по хорошему одна у вас на той которой стоит ФШ) далее перейдите
- дополнительные параметры и посмотрите активированные ли все процессоры (ядра) и размер максимальной памяти ОЗУ



==================================
Kladyk - винда была 8.1 теперь 10, все лицензионное с оф сайта. какие могут быть варианты?
Исправлено MOris 18.11.2015 09:33:56

EuG
сообщений: 1342
фотографий: 1
в Клубе: 3322 дня
Thailand Chonburi Bang Lamung
WWW 		21.11.2015 14:58:40  |  Re[MOris]:  
размер кисти конечно большой, но запаздываний немного, максимум полсекунды, поводил кисточкой, и тут же простроилось, нет не сразу как обычно, а через небольшое время, но в целом некритично да и ненапрягает, вот приложил скрин загрузки проца E5-2683v3 причем что показалось интересным, загружаются только реальные ядра, те что логические остаются незагруженными, может из за того что и реальные только на 30-40 % использование памяти вообще не изменилось.

картинка ниже


на всякий случай - конфигурация

Материнская плата: ASUS RAMPAGE V (LGA2011-3)
Процессор: Intel Xeon E5-2683v3, 2.0ГГц
Модуль памяти (ОЗУ): 4шт (32гб) DIMM DDR4, 8ГБ, 2400МГц, Crucial
Видеокарта ASUS GTX960
Жесткий диск: RAID 5 из SEAGATE ST3500320NS (6 шт)
Исправлено EuG 21.11.2015 15:09:55

Александр Блоцкий
сообщений: 4887
фотографий: 115
возраст: 37 лет
в Клубе: 4369 дней
Киевская обл 		21.11.2015 16:36:42  |  Re[MOris]:  

MOris писал(а):

- дополнительные параметры и посмотрите активированные ли все процессоры (ядра) и размер максимальной памяти ОЗУ


Конечно активированы.
Какие могут быть варианты?
- это просто такая кисть и надо с этим смириться.
Поскольку другие программы и даже плагины фотошопа у меня полностью используют весь потенциал процессора, то значит - данная кисть, просто так плохо оптимизирована.
---
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